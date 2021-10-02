İhbar üzerine arama yapılan evde uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ihbar üzerine bir şahsın evinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde, 2 adet tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda fişek bulundu.

Edinilen bilgiye göre; KOM Şube Müdürlüğü, Manavgat KOM Timi, Uyuşturucu Tespit Köpeği, Asayiş Şube Müdürlüğü Bomba Tespit Köpeği ve Sarılar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında, Sarılar Mahallesi'nde F.Ş. isimli şahsın evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada evin farklı bölmelerinde 5 paket halinde toplam 8 gram metamfetamin, 6 gram skunk, 1 adet 9 milimetre tabanca, 1 adet 7.65 milimetre tabanca, 24 adet 7.65 milimetre fişek, 4 adet 9 milimetre fişek ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Hırsızlık ve suç üstlenme suçlarından kaydı bulunan şahıs olay yerinde gözaltına alındı.