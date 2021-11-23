İhbar üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ihbar üzerine jandarma ekiplerinin durdurduğu araç içerisinde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Manavgat ilçesi Hatipler Mahallesinde 112 Acil Çağrı Merkezinden Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına şüpheli araç ihbarı bildirildi. İhbarı değerlendiren ekipler, kısa sürede şüpheli aracı yakaladı. Araçta ve içerisindeki E.Ö. (28) ve F.B. (29) isimli şahıslarda yapılan kontrolde 250 gram esrar ile 3 gram eroin ele geçirildi.