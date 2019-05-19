İhlas ailesi iftarda bir araya geldi

İhlas Pazarlama ve Türkiye Gazetesi çalışanları Ramazan vesilesiyle düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Düden Park'ta düzenlenen iftar programına Gazipaşa'dan Kaş'a kadar yaklaşık 100 çalışan katıldı.

Yemekte bir konuşma gerçekleştiren İhlas Pazarlama Türkiye Gazetesi Bölge Müdürü Nihat Karataş, "Bize duyulan teveccühle her gün bir hedefe koştuk. Bizleri hiç mahcup etmediniz. Gayret ve samimiyetle çalışan siz kıymetli mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Mübarek Ramazan-ı şerifin feyzinden bol bol istifade etmemizi cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Biz kocaman bir aileyiz. Parolamız, birlik, beraberlik, sevgi ve muhabbet" ifadelerinde bulundu.