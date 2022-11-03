İhracatın yıldızı Kaliforniya biberinin hasatı başladı, ilk rotası Rusya oldu

Türkiye'nin örtü altı tarımında söz sahibi Antalya'da tamamı ihracata giden Kaliforniya Biberi'nin ilk hasadı başladı. Yüzde 95 oranında Antalya'nın Aksu ilçesinde yaklaşık 7 bin dekar alanda üretilen Kaliforniya Biberinin ilk rotası Rusya oldu.

Örtü altı tarımın başkenti Antalya'da Kaliforniya biberi hasadı başladı. Ağustos Ayı itibariyle toprakla buluşan fideler meyvesini verdi. 260 dekar alanda Kaliforniya biberi üreten Ömer Akcan, ilk hasatta 500-600 kg ürün aldıklarını, Rusya ve Avrupa pazarına ilk satışların 35 TL'den yapılacağını söyledi.

Ağırlıklı olarak Kaliforniya Biberi ürettiğini belirten üretici Ömer Akcan, “ Aksu ilçesinde 260 dekar alanda sera üretimi yapıyoruz. Ağırlıklı olarak Kaliforniya biberi üretiyoruz. 89 gün önce fidelerimizi toprakla buluşturduk. Bugün ilk hasadımızı yapıyoruz. Bugün 13 dekar alanda 500-600 kg ürün almayı hedefliyoruz” dedi.

Rusya ve Avrupa'ya ihracat

Kaliforniya Biberinin tamamının yurt dışına gönderildiğini kaydeden Akcan, “Ürünümüz yüzde 99,5 oranında ihracata gidiyor. 0.5'lik kısmı da oteller tarafından rağbet görüyor. Ürünlerimiz Rusya pazarı Ve Avrupa ülkeleri olmak üzere iki büyük pazarımız var. Geçtiğimiz sene ihracatta sancılı günler geçirdiğimiz zamanlar oldu. Umarım bu yıl o sıkıntıları tekrar yaşamayız diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Kilogram fiyatı 35 TL

Akcan, “Fiyatlarımız 35 TL olarak açıklandı. Güzel bir fiyat bu sene için. Sarı çeşitler 37 TL, Turuncu çeşit 35 TL olarak belirlendi. Yılsonu rekoltemizin dekar başına 7 ile 7,5 ton arasında olmasını bekliyoruz. İki sene önce bu seralardan 8-8,5 ton ürün alabiliyorduk. Malumunuz son yıllarda ki iklim değişikliklerinden dolayı rekolte düştü” ifadesinde bulundu.

“Ülkeye döviz girdisi sağlıyoruz”

Ülkeye katma değer kazandıran ürün yetiştirdiklerini ifade eden Akcan, “Ülkemize ciddi anlamda döviz girdisi sağlayan bir ürün. Tamamı ihracat odaklı. Biberde biyolojik mücadeleyle üretim yapmaya çalışıyoruz. Umarız satışlarımız ve ihracatımız bu şekilde devam eder. Ürünlerimizi güzel bir fiyata, iyi pazarlar da satarız” dedi.