İhracatın yıldızları ödüllerini aldı

Batı Akdeniz İhracatçı Birliği (BAİB) tarafından düzenlenen "İhracatın Yıldızları 2018" töreninde Antalya, Burdur ve Isparta'da en fazla ihracat yapan ve inovasyon gerçekleştiren firmalara ödülleri verildi.

Törene Antalya Milletvekilleri Çetin Osman Budak, Aydın Özer, Atay Uslu, Abdurrahman Başkan, Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş ve ihracatçılar katıldı.

BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar törende yaptığı konuşmada, Batı Akdeniz bölgesinde ihracatı şaha kaldırılmak için çalıştıklarını söyledi. Bölge ihracatçısının bugün 158 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini ifade eden Bahar, Antalya Limanı ve Antalya Serbest Bölgesi Limanında ihracat koşullarının iyileştirilmesi için çalıştıklarını kaydetti.

2018 yılında 1 milyar 755 milyon dolar ihracat

Bölge ihracatının BAİB'in kurulduğu günden bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak 2018 yılında 1 milyar 755 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirten Bahar, şöyle devam etti.:

"BAİB kurulduğunda sadece 3 sektörde ihracat gerçekleştiriyordu, bugün 26 sektörde ihracat yapıyor ve 7 binden fazla üyeye hizmet veriyor. İhracat yapmak çok meşakkatli bir iş. Son dönemde dünyada artan ticaret savaşları, yükselen ticari bariyerler, devletler tarafından uygulamaya konan antidamping önlemleri, vergilerin arttırılması, tarife dışı engellemeler gibi korumacı tutumlar dünya ticaretini olumsuz etkiliyor. Bütün olumsuzluklara rağmen ihracatçılarımızın üstün gayretleri ve birliğimizin çalışmalarıyla başarılı ihracat rakamlarına imza atıyoruz."

2019'a hızlı başladıklarını anlatan Bahar, "2019'a da hızlı başladık. Yılın iki aylık döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,27 artışla 325 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Geçen yıl en fazla ihracat gerçekleştiren sektörlerimizin başında mermer ilk sırada olmak üzere madencilik ürünleri, yaş sebze ve meyve, kimyevi maddeler ve mamulleri, mobilya, kağıt ve orman ürünleri, demir ve demir dışı metaller gelmektedir" dedi.

En fazla ihracat yapılan ülkelerin başında ise Çin Halk Cumhuriyeti geldiğini bu ülkeleri de sırasıyla, Almanya, Rusya, ABD ve Romanya'nın izlediğini ifade eden Hakkı Bahar, "Türkiye'nin 2023 ihracat hedeflerine azami katkıyı sunmak ve bölgemiz ihracatını şaha kaldırabilmek adına çok yönlü bir master plana başlıyoruz. Geçen yıl en fazla ihracat Çin pazarına yapıldı. Ancak Çin pazarında hükümetin çevre koşullarının iyileştirilmesine yönelik aldığı tedbirler bölgemizden yapılan ihracat maden sektörünü olumsuz etkiledi.

Bölge ihracatının lokomotif sektörlerinden yaş meyve ve sebzede ise Rusya'ya ihracatı arttırma çalışmaları yapıyoruz. Rusya'ya domates ihracatında sorun yaşamamak için üretim alanlarında domates güvesi hastalığı olan Tuta Absoluta hakkında eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz" ifadelerini kaydetti.

Eximbank'ın Antalya'da ihracatçılara verdiği desteği yüzde 144,5 arttı

Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım da, Türkiye genelinde ihracatçılara verdiği desteklerin her geçen yıl arttığını söyledi. Ülke genelinde Eximbank tarafından verilen desteklerin 2018 yılında yüzde 12 arttığına dikkat çeken Yıldırım, Antalya'da bu desteğin ise yüzde 144,5 olduğunu kaydetti. Göreve geldiği 2016 Kasım ayından bu yana ihracatçılarla çalışma koşullarını başka boyutlara taşıdıklarını anlatan Adnan Yıldırım, şöyle konuştu:

"2017 yılında sadece Ankara ve İstanbul'da şubelerimiz vardı. Şube sayımızı 15'e, irtibat bürolarımızı da 16'a çıkardık. Bugün 11 bin 300 ihracatçıyla çalışıyoruz. Antalya turizm açısından da çok önemli bir bölge. Turizm şirketlerine de Eximbank destekleri sağlıyoruz. 2017'de ihracatçıya verdiğimiz destek her geçen gün artıyor. Dünyanın en büyük finans kuruluşlarından 1.3 milyar dolar kredi sağladık. Bunu Türkiye'ye getirdik. İhracatçılarımızla olan doğrudan çalışma enstrümanları artırıyoruz. İhracatçılarımızla daha yakın çalışacağız."

İhracatçıların alacaklarını 'alacak sigortası', kur riski almak istemeyen ihracatçıları da koruyucu çalışmaları genişleteceklerini ifade eden Yıldırım, "2018 yılında ihracatçılara verdiğimiz desteklerle ihracatımıza ekstra 7 milyar dolar artırdık. Bu kapsamda ihracatçı firmalarımızı da yakından takip edeceğiz. Bu takip daha çok alacak sigortası ve kur riski almayan firmalar olacak. KOBİ'lere destekler artacak. Kadın girişimci ve ihracatçılarımıza pozitif ayrımcılık yapacağız. 2019'da da ihracatçılarımızın maliyetlerini azaltmak için çalışacağız" dedi.

Törende 27 sektör 28 kategoride 102 ihracatçı ve 10 firmaya inovasyon ödülü verildi.