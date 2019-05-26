İhtiyaç sahibi aileler ve otizmli çocuklara iftar yemeği

Antalya'da ihtiyaç sahibi aileler ve otizmli çocuklara, iftar yemeği verildi.

Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği, Antalya Anneleri Sosyal medya gurubu ve Antalya Yardımlaşma Platformu tarafından düzenlenen iftar programında, ihtiyaç sahibi aileler ile otizmli çocuklar bir araya geldi. Sanatçı Erdinç Karadeniz'in de sahne aldığı organizasyonda aileler ve çocukların eğlenmesi için çeşitli gösteriler sunuldu.

Ramazan ayı ve sivil toplum ruhuna yakışır bir program düzenlediklerini ifade eden Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz, “Manevi duyguları iliklerinize kadar hissettiğimiz bir organizasyonu gerçekleştirmenin huzurunu yaşıyoruz. Tam da Ramazan'a özel, sivil toplum ruhuna yakışır bir program oldu. Emek veren destek olan herkese, özellikle Antalya Anneleri kurucusu Pelin Delioğlu'na çok teşekkür ediyorum” dedi.