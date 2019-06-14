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İki ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Antalya’da polisin düzenlediği iki ayrı operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 5 şüpheli yakalandı.

Antalya'da polisin düzenlediği iki ayrı operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevliler tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik olarak yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre 3 kişinin araç ile Antalya'ya uyuşturucu madde getirecekleri ve getirdikleri uyuşturucu maddeyi piyasaya sürecekleri bilgisi üzerine Acısu mevkiinde şahısların bulunduğu araç durduruldu. Araçta yapılan kontrolde toplam daralı ağırlığı 4.500 gram esrar maddesi ele geçirildi.Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken şüpheliler "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan adliyeye sevk edildi. Antalya Sulh Ceza Hakimliği tarafından 1 şüpheli tutuklanırken 2 şüpheli adli kontrol ile serbest bırakıldı.


Aynı gün Üçgen Mahallesinde uyuşturucu madde depoladıkları ve bu uyuşturucuları araç ile dağıttıkları iddialar üzerine yapılan çalışmalarda ise 2 şüpheli gözaltına alındı.


Araçta satışa hazır halde alüminyum folyoya sarılı halde 15 paket halinde daralı ağırlığı 96 gram olan esrar (Skunk) maddesi ele geçirildi. Şüphelilere ait Üçgen Mahallesinde yer alan ikamette yapılan aramada ise satışa hazır halde 151 paket olmak üzere toplamda daralı 3.100 gram esrar (Skunk) maddesi, 1 adet uyuşturucu maddeleri tartmakta kullanılan hassas terazi ile 1 adet tabanca, 1 adet tabancaya ait şarjör ile 8 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan sevk edildikleri Antalya Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

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