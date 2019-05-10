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İki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli serbest

Antalya’da iş yerinde biri kız iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya'da iş yerinde biri kız iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


İddiaya göre, Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'nde telefon üzerine iş yeri bulunan 53 yaşındaki M.F., farklı zamanlarda çağırdığı S.D. (16) adlı erkek ile F.N.K. adlı kız çocuğuna cinsel içerikli fotoğraflar gösterip videolar izletti. Zanlı iş yerinde çocuklara cinsel istismarda da bulundu. S.D'nin polise ihbarı üzerine M.F. gözaltına alındı. Emniyette ifade işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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