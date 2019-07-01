İki deniz aracına 36 bin lira sintine atığı ceza

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın denetimlerinde 2 yıldır sintine atıklarını Mavi Kart sistemine vermediği tespit edilen iki deniz aracına 36 bin lira ceza uyguladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, temiz deniz, temiz Antalya için Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordineli olarak çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi denizi kirleten gemi ve deniz araçlarına göz açtırmıyor. Bu kapsamda Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Mavi Kart ve Gemi Atık takip denetimleri titizlikle yapılıyor.

Deniz araçlarından, marinalardan ve limanlardan kaynaklanan evsel nitelikli atık suların, sintine sularının ve katı atıkların bertarafı için Büyükşehir Belediyesi tarafından limanlarda Mavi Kart sistemi kurularak atık alım tesisleri oluşturulmuştu. Denetimlerde, sintine atıklarını atık alım tesislerine vermediği tespit edilen gemi ve deniz araçlarına cezai işlem uygulanıyor.

36 bin lira ceza uygulandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen “Mavi Kart ve Gemi Atık Takip” denetim çalışmalarında yönetmeliğe uymayan deniz araçları tespit edildi. Kaleiçi Yat Limanı'na bağlı olan ve yolcu taşımacılığı yapan iki deniz aracının, faaliyet göstermelerine rağmen Mavi Kart denetim sisteminde hiçbir atık bilgisi olmadı belirlendi. Sintinesini sisteme vermediği anlaşılan Samurai 6 ve Saltanat isimli iki deniz aracına toplam 36 bin TL idari para cezası uygulandı.

Mavi Kart nedir?

Mavi Kart, motorlu deniz araçlarının atıklarının daha kolay ve hızlı olarak izlenebildiği, bilgilerin çevrim içi olarak, daha güvenli bir ortamda tutularak ve ihtiyaç halinde anında erişim olanağı sunan dijital bir sistem. Bu sistem sayesine deniz taşıtının sintinesini atık alım ve bertaraf tesisine verip vermediği izleniyor ve tespit ediliyor. Mavi Kart denetimlerini, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı denetçileri, Antalya Büyükşehir Belediyesi denetçileri, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı Bot Komutanlıkları ve Liman Başkanlıkları dahilindeki yetkili deniz denetçileri yapıyor. Denetim esnasında Mavi Kart sahibi, denetçiye denetlenen deniz taşıtına ait kartı beyan etmekle yükümlü. Aksi takdirde 2872 sayılı Çevre Kanunu'na göre para cezası uygulanıyor.