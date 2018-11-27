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İki evden 60 bin TL değerinde altın ve para çalan kadın yakalandı

Antalya’da girdiği iki evden 20 bin lira ve 40 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı iddia edilen kadın yakalandı.

Antalya'da girdiği iki evden 20 bin lira ve 40 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı iddia edilen kadın yakalandı.


Muratpaşa ve Konyaaltı ilçesinde iki ayrı eve giren şüpheliler, 20 bin lira ve 40 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı. Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin hırsızlık olayını kadın Tülay M.'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Polis, kapıları kart kullanarak açıp hırsızlık yaptığı ileri sürülen Tülay M.'yi gözaltına aldı. Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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