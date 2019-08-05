İki gencin hayatını kaybettiği motosiklet kazasında sanığın sözleri aileleri çileden çıkardı

Antalya'da hafif ticari araçla çarpışan ve motosikletteki 2 gencin ölümüyle sonuçlanan kaza sonrası önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 41 gün sonrası tutuklanan araç sürücüsü Elçin Ö.'nün tutukluluğunun devamına karar verildi. Sanık Elçin Ö.'nün mahkemede ‘Ben kimseye zarar vermek istemedim ve verdiğime de inanmıyorum' sözleri ise gençlerin ailelerinin tepkisine neden oldu.

Kaza, 16 Şubat günü saat 16.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi'nde Anadolu Caddesi ile 913 Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Altınkum Mahallesi'nden, üniversite yönüne seyir halinde bulunan Ahmet Çelik (22) idaresindeki 34 GS 6988 plakalı motosiklet, iddiaya göre caddede gittiği sırada ‘U' dönüşüne geçen Elçin Ö. idaresindeki 07 ACP 82 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ahmet Çelik (22) ve motosiklette bulunan Muhammet Açıkgöz (17) ağır yaralandı. Kazayı görenler yaralı iki gence yardım edebilmek için seferber oldu. 112 acil sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından iki genç, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Ahmet Çelik ve Muhammed Açıkgöz, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen dün hayatını kaybetti.

Kaza güvenlik kamerasında

Diğer yandan kazanın güvenlik kameraları da ortaya çıktı. Kavşağa geldiği sırada sola doğru dönüş yapmak isteyen ticari araca, o sırada arkadan gelen motosikletin çarptığı, motosiklet sürücüsü Muhammet Açıkgöz'ün otomobilin yanına, arkasındaki Ahmet Turan Çelik'in ise savrulup yola düştüğü görüntülere yansıdı. Kazanın ardından araçtan çıkan kadın sürücü kazanın şokunu yaşarken olaya şahit olan vatandaşlar hemen yardıma koştu. Polise ve sağlık ekiplerine haber veren vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansın, yaralılara olay yerinde müdahalesi ve vatandaşların koşuşturmaları da kaydedildi.

41 gün sonra tutuklandı

Kazanın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Elçin Ö. adliyeye sevk edildi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sanık, olaydan 41 gün sonra tutuklandı. Sürücü hakkında aile 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Mahkemesi görüldü

Bugün Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Elçin.Ö., maktullerin ailesi, yakınları ve arkadaşları ile taraf avukatları katıldı. İddia makamı, sanığa yükletilen eylemin vasıf ve mahiyetinin, mevcut delil durumunun, eylem için öngörülen ceza miktarını da dikkate alarak, sanığın tutukluluğunun devamına karar verilmesini talep etti. Muhammet Açıkgöz'ün babası Nihat Açıkgöz, şikayetlerinin devam ettiğini ifade etti. Açıkgöz, “Sanık bize mektup gönderdi. Mektubu mahkemenize delil olarak sunuyorum” dedi. Ahmet Turhan Çelik'in annesi Döndü Çelik de, “Sadece size güveniyorum, başka da bir şey demiyorum” diye konuştu.

Şikayetlerinin devam ettiğini dile getiren Nihat Açıkgöz'ün avukatı Tuğba Gümüşkaynak, “Adli Tıp Kurumu raporu beklensin. Mevcut delil durumu ve sanığın bu aşamaya kadar da herhangi bir pişmanlık göstermemesi göz önüne alınarak, tutukluluk halinin devamını talep ediyoruz” dedi.

“Sinyal verdim”

Mahkemede söz hakkı verilen sanık Elçin Ö., kazanın anlık geliştiğini belirtti. Elçin Ö., “Ben öncesinde sola döneceğime dair sinyalimi verdim. Önümdeki ve arkamdaki araca biraz sonra yapacağım hareketi bildirdim, ilerledim. U dönüşü yapacağım, arabamı çevirdim aynada motoru görmemle bana çarpması bir oldu. Ben neden iki insanın canına kıyayım? Suçsuzum. Benim de evladım var, ben neden insanların üzerine araba süreyim?” ifadelerini kullandı.

Sanık konuşması sırasında müştekilere yönelik kafasını çevirerek yüksek sesle hitap ettiği nedeniyle, mahkeme başkanı tarafından uyarıldı.

“Kimseye zarar vermediğime inanıyorum”

Maktullerin üzerine arabayı sürmediğine dikkat çeken sanık Elçin Ö., “O kadar hızlı gelen bir motor varken ben ne yapabilirdim? O kadar hızlı geliyorlardı ki görmemle çarpmam bir oldu. Mektubu da acılarını paylaştığımı ifade etmek için tüm içtenliğimle yazdım. Ben kimseye zarar vermek istemedim ve vermediğime de inanıyorum. Ama keşke o an orada ben olmasaydım. O kadar hızla gelen motor karşısında yapabilecek bir şeyim yoktu. Zaten sinyal vererek üzerime düşeni yaptım” dedi.

Mahkeme heyeti ise sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Ailelerden tepki

Mahkeme sonrası hayatını kaybeden öğrencilerin aileleri adliye önünde açıklama yaptı. Ölen gençlerden Muhammet Açıkgöz'ün babası Nihat Açıkgöz, sanığın iki gencin ölümüne sebebiyet verdiğini adalete güvendiğini söyledi. Sanık Elçin Ö.'nün mahkemedeki tutum ve sözlerine tepki gösteren baba Açıkgöz, “Özür dileceği yerde yüksek ses tonuyla bize bağırıyor. Hakim de kendisine gereken cevabı verdi. ‘Pişmanlık duyulacak bir şey yapmamışım' dedi. Sen iki tane insan öldürmüşsün. Nasıl pişmanlık duyulacak bir şey yapmamış oluyorsun” diye konuştu.

Anne Sultan Açıkgöz de adalete güvendiklerini söyledi.

“5 aydır ne çektiğimizi Allah bilir”

Ahmet Turhan Çelik'in annesi Döndü Çelik ise “İki tane evladımız gitti. Ben oğlumun ne evliliğini gördüm ne askere gidişini gördüm. Çok üzgünüm. 5 aydır ne çektiğimizi Allah bilir. Her gün ağlıyorum” şeklinde konuştu.