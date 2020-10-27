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İki kız kardeş sokakta başıboş gezen keçiyi iple bağladıktan sonra polisi aradı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 5 ve 12 yaşındaki 2 kız kardeş sokakta başıboş gezen ve evlerinin önüne gelen küçük keçiyi iple bağladıktan sonra polisi aradı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 ve 12 yaşındaki 2 kız kardeş sokakta başıboş gezen ve evlerinin önüne gelen küçük keçiyi iple bağladıktan sonra polisi aradı. Olay yerine gelen ve keçiye ekmek veren polis ekibi, yaptığı araştırma sonucu keçinin sahibini bularak keçisini teslim etti.


Edinilen bilgiye göre, Yayla Mahallesi 2608 sokakta ikamet etmekte olan 12 yaşındaki Tuğba Ertekin ve 5 yaşındaki kardeşi Betül Ertekin, evlerinin balkonunda otururken, sokakta başıboş gezen keçinin evlerinin önünde uzun süre beklediğini görünce kaybolduğunu düşünerek keçiyi iple bağladıktan sonra polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekibi, marketten aldığı ekmeği parçalayarak yemesi için keçinin önüne koyarken, çevrede keçinin sahibini bulmak için araştırma yaptı. Yapılan araştırmalar sonucunda keçinin sahibi bulunurken, 2 kız kardeşin besleyerek sevdiği keçi sahibine teslim edildi.


Keçinin sahibinin bulunmasına sevindiğini belirten 12 yaşındaki Tuğba Ertekin “Küçük keçi evimizin önünde uzunca bir süredir sürekli meleyip durdu. Babamla birlikte keçiyi iple bağladıktan sonra polise haber verdik. Polis amcalar gelip keçinin sahibini buldu ve teslim etti” diye konuştu.

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