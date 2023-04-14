İhlas Haber Ajansı

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İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Antalya’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.


Kaza, Alanya-Manavgat D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Umut Sözütek idaresindeki 37 ARV 485 plakalı otomobille, seyir halindeyken Karayolu'na girmek üzere olan Vedat Turap yönetimindeki 07 JN 436 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüleri Umut Sözütek, Vedat Turap ve Turap'ın yanında yolcu konumunda bulunan Mesude Turap yaralandı. Kazada yaralananlar sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edildi.

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