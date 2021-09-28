İki otomobil çarpıştı, oğlunu hastaneye götüren sürücü hastanelik oldu

Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında oğlunu muayene ettirmek için hastaneye gittiği öğrenilen sürücü yaralandı.

Kaza, Atatürk Caddesi'nde saat 23.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Işık'ın kullandığı 07 ANN 537 plakalı otomobil ile Yaşar Cihat Okudan'ın kullandığı 07 AJC 018 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, sürücülerden Işık yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı Işık'a ilk müdahalede bulundu. Yaralı sürücü ardından Serik Devlet Hastanesine götürüldü.

Işık'ın oğlunu muayene ettirmek için hastaneye gittiği öğrenilirken, polis kaza sonrası inceleme başlattı.