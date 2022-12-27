İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada sürücülerden biri hayatını kaybederken, diğeri ağır yaralandı.

Kaza, Alanya ilçesi Oba mahallesi Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı üzeri meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y.A (46) yönetimindeki 07 BAF 224 plakalı otomobil ile Davut Akay'ın (28) idaresindeki 07 AOJ 160 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan iki sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Burada Davut Akay doktorların tüm müdahalesine rağmen hastanede hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.