İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Döşemealtı ilçesi Nebiler Kavşağ'ında saat 01.30 sularında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Antalya istikametinden Korkuteli istikametine seyir halinde bulunan Emrah Çiçek'in kullandığı 07 ARJ 292 plakalı otomobille, Korkuteli istikametinden Antalya istikametine seyir halinde bulunan İ.S'nin kullandığı 34 FPD 976 otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile iki araç metrelerce sürüklendi. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerinde can verdiler

İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Emrah Çiçek ile Deniz Karakoç'un hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer otomobilin sürücüsü İ.S. ve yolcusu S.P ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından iki cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Diğer taraftan, olay yerinde yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.