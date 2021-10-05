İki yeni midye türü keşfedildi

Burdur Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Emre Gürlek ile Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ümit Kebapçı'nın da yer aldığı ve 8 farklı ülkeden katılımcının bulunduğu proje ekibi iki yeni midye türü keşfetti.

Beyşehir Gölü'ne dökülen Kocaçay Deresi ve civarında bulunan türe Anodonta seddoni adı verildi. Bilim insanları tarafından Ağrı'nın Tutak ilçesinde bulunan Murat Nehri'nden tanımlanan diğer türe ise Leguminaia anatolica ismi verildi. Türkiye Tatlısu Midye faunasını belirleme çalışmaları kapsamında yapılan araştırmalarda ortaya çıkan iki yeni midye türü ile Türkiye'de yetişen midye türü 6'ya yükselmiş oldu.

MAKÜ'lü öğretim üyeleri yeni tanımlanan türler hakkında Molecular Phylogenetics and Evolution dergisinin son sayısında yayınlanan bir makale ile geniş bilgiler verdiler.