İkinci intihar girişimi de başarısız olunca hırsını gazetecilerden çıkarmaya çalıştı

Antalya'da kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan binanın çatısına çıkan bir genç intihar girişiminde bulundu. Polis ekiplerinin bir anlık refleksi ile kurtarılan şahıs ambulansa sevkinde basın mensuplarına küfürler ederek saldırmaya çalıştı.

Olay, Alanya ilçesi Şekerhane Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan 4 katlı binanın çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bir süre H.T'yi (35) indirmek için ikna etme girişiminde bulundu. Polis ekiplerinin tüm çağrılarına tepki vermeyen H.T, atlama ihtimaline karşı itfaiye ekipleri hava yastığı açtı. H.T'nin bir anlık boşluğunu fırsat bilen polis ekipleri bir anda kolundan tutarak kurtardı. İntihar girişiminden kurtarılarak aşağıya indirilen H.T, ambulansa bindirilmek üzere götürülürken gazetecilere küfürler savurdu. 'Benim hasmım var. Neden çekiyorsun?' diyerek, saldırmaya çalışan şahsı polis ekiplerinin güçlükle ambulansa bindirdi. Yarı çıplak intihar girişimine kalkan H.T, olay yerindeki tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, H.T'nin geçtiğimiz günlerde yine intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.