“İklim Değişikliği ve Denizlerimiz Festivali” sona erdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından “Antalya'nın Deniz ve Kıyılarının İklim Degˆis¸ikligˆine Adaptasyonu” başlıklı Avrupa Birliği Projesi kapsamında düzenlenen “İklim Değişikliği ve Denizlerimiz Festivali” ŞUBADAP konseri ile sona erdi. Festivalin slogan şarkısı olan “Gökyüzü Kimin”, konsere katılan çocukların da katılımıyla seslendirildi.

“İklim Değişikliği ve Denizlerimiz Festivali”nin ikinci gününde, Cam Piramit arkasındaki Kral Yolu'nda çocuklar için “Karneni Al Geleceğin İçin Festivale Gel” sloganıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Şeker Portakalı tiyatrosu, çocuk oyun atölyeleri, boyama alanları, oryantaring etkinliklerinin yanı sıra ŞUBADAP Çocuk Orkestrası konser verdi.

Şubadap orkestrası konseri

İklim değişikliğinin günümüzde insanoğlunun karşılaştığı en büyük tehditlerden biri olması

ve sorunun daha da kötüye gitmesini önlemek için toplumu bilinçlendirme amacıyla düzenlenen “İklim Değişikliği ve Denizlerimiz Festivali”nde çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler yapıldı. Hedef kitlesi çocuklar ve gençler olan festival kapsamında düzenlenen ŞUBADAP konseri keyifli anlara sahne oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Durmuş Ali Arslan'ın da katılımıyla düzenlenen konserde çocuklar ŞUBADAP'ın seslendirdiği parçalarla eğlenirken Festivalin slogan şarkısı “Gökyüzü Kimin” hep bir ağızdan seslendirildi. Doğa katliamına dikkat çeken ve doğanın hayvanlar ile insanların ortak kullandığı bir değer olduğuna dikkat çeken şarkıyı seslendiren çocuklar büyüklerine de önemli mesajlar verdi.

Festival kapsamında düzenlenen resim, şiir, kompozisyon ve fotoğraf yarışmalarına katılan eserler ile “Türkiye'nin ilk Antarktika Seferi” ve “Türkiye Sualtı Zenginlikleri” konulu sergiler Antalya Kültür Merkezi'nde 17 Haziran Pazartesi gününe kadar gezilebilecek.