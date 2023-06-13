İklim değişikliği zeytini de vurdu

Antalya Ticaret Borsasının (ATB) düzenlediği Zeytin ve Zeytinyağı Sektörel Analiz Toplantısı, ATB Başkan Yardımcısı Halil Bülbül başkanlığında yapıldı. Toplantıya, ATB üyeleri, zeytin ve zeytinyağı üreticileri katıldı.

ATB Başkan Yardımcısı Halil Bülbül, zeytin ve zeytinyağının Antalya ekonomisi için önemine dikkat çekerken, sektörün sorunları ve çözüm önerilerini görüşmek üzere sektör paydaşlarıyla bir araya gediklerini kaydetti. Bülbül, toplantıda dile getirilen sorun ve önerilerin ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılacağını kaydetti. Bülbül, toplantıya katılanlara teşekkür etti.

Zeytinde yok yılı

ATB 4. Komite Üyesi, zeytin ve zeytinyağı üreticisi Zafer Tan, geçen yıl iyi bir sezon geçiren zeytinde iklimin de etkisiyle bu yıl “yok yılı” olacağını kaydetti. Tan, “Geçen yıl kış soğuk geçti, ağaç uyudu. Bu yıl iklim değişikliğinden dolayı ağaç uyumadı, hasatla birlikte sürgün devam etti. Zeytin çiçek verdi ama boş çiçek verdi. Zeytinde geçen yıla göre yüzde 50'ye yakın rekolte kaybı bekleniyor” diye konuştu. Tan, rekolte kaybı nedeniyle zeytinyağı fiyatlarının da artacağını söylerken, “Yeni sezonda zeytinyağını daha pahalı yiyeceğiz” dedi.

Zeytin bakım istiyor

Zeytin ağaçlarının bakımsızlığına dikkat çeken Zafer Tan, “Antalya bölgesindeki zeytinlerde halkalı leke yaprak hastalığı var, bu mantar bir hastalık. Bu hastalıkla mücadele etmezsek yaprak kurur, yaprağın altındaki meyve gözü de kurur. Meyve gözü kuruyan ağaç meyve vermez. Bunun için üreticinin düzenli olarak zeytin ağacının bakımını ve ilaçlamasını yapması gerekiyor. Zeytin ağaçlarına bakım yapmazsak zeytin ağaçları kurur. Önce ağaç küflenir, sonra ağacın meyvesini sıkacağımız makine işlemediği için makine küflenir” diye konuştu.

Antalya markalaşmalı

Ulu Zeytinyağı Fabrikası sahibi Mustafa Fettahoğlu, zeytin diyarı Antalya'nın zeytinyağı konusunda markalaşma sıkıntısı yaşadığını kaydetti. Antalya zeytinyağlarının tanıtımına ağırlık verilmesini isteyen Fettahoğlu, “Dünyada yerel ürünlere ilgi artıyor. Bu fırsatı değerlendirmeliyiz” ifadelerini kullandı.