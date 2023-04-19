İkramiyeler maaştan önce yatacak

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Belediyesi'nin Ramazan ayı dolayısıyla belediye önünde düzenlediği son iftarda belediye çalışanları ile bir araya geldi. Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten ve İlçe Jandarma Komutanı Coşan Evci'nin de katıldığı iftarda konuşan Başkan Esen, belediye adına yaptıkları fedakar çalışmalar için personele teşekkür etti. Konuşmasında, geçtiğimiz günlerde Belediye İş Sendikası ile yapılan ek sözleşme ile belediye çalışanlarının maaşlarına yansıyan sosyal yardımlarda yapılan artışları hatırlatan Esen, “Bugün aramızda yeni emekli olan arkadaşlarımız da var. Yaptığımız toplu iş sözleşmesine 6 Nisan tarihinde bir ek sözleşme ile yeni hükümler ekledik. Bu hükümlerden bir tanesi de belli ödeme başlıklarında 1 Mart tarihinden geçerli olmak üzere, sözleşmenin imzalandığı tarihte çalışıyor olmak kaydıyla yapılan artışlar vardı. EYT düzenlemesi gereğince emeklilik başvurusunda bulunarak, sözleşmenin imzalandığı 6 Nisan tarihinde görev başında olmamaları nedeniyle bu artıştan yararlanamayan yeni emekli kardeşlerimize bir müjde vermek istiyorum'' dedi.

“İkramiyeleri maaşlar bağlanmadan yatıracağız”

Önümüzdeki günlerde sendikayı davet ederek, ek sözleşmede yer alan hükümleri emekli olan personelin de faydalanacağı şekilde genişleteceklerini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Bunu yaptığımız zaman, alacağınız emekli ikramiyelerinde yaklaşık olarak yüzde 13 civarında bir artış olacak. Ailenizle güle güle harcayın. Yılların alın teri olan, ananızın ak sütü gibi helal olan bu paranın sizlere ulaşması için sendikamızla birkaç gün içinde sözleşme imzalayacağız'' dedi. Emeklilerin emekli ikramiyelerinin ne zaman hesaplarına yatırılacağı ile ilgili de bir müjde veren Başkan Esen, “Yeni ek sözleşme imzalandıktan sonra ikramiyeler yeniden hesaplanacak ve Mayıs'ın ilk haftası bütün ikramiyeler hesaplarınıza yatmış olacak. Böylece, gerek kurum, gerekse de şirket anlamında EYT ile emekli olan emekçilerine ikramiyelerini daha emekli maaşları bağlanmadan ödemiş olan tek kurum olacağız. Sizler bunu hak ediyorsunuz. Hepiniz bizim için kıymetlisiniz. Her zaman söyledim, yine söyleyeceğim. Dünyayı güzelleştiren, sermaye sahiplerinin sermayesi değil, emekçilerin emeğidir. İyi ki varsınız'' şeklinde konuştu. Konuşmanın ardından Başkan Esen, emekli personele plaket vererek teşekkür etti.