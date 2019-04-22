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İl Emniyet Müdürü Ulucan'a, öğrencilerden ziyaret

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Konyaaltı İlkokulu öğrencileri, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan’ı makamında ziyaret etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Konyaaltı İlkokulu öğrencileri, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ı makamında ziyaret etti.


Öğrenciler, öğretmenler ve Okul Müdürü Afşin Ülker İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'a ziyarette bulundular. Ziyaret, Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde yapıldı. Ulucan, öğrencilerin bayramını kutlayarak, çeşitli hediyeler verdi.


Öğrenciler ve okul idaresi de Ulucan'a çiçek takdim etti. Ziyaretin sonunda öğrenciler polis arabaları ve motosikletlerine bindirilerek hatıra fotoğrafı çektirdiler.

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