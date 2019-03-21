İl Jandarma Komutanlığından çocukları mutlu eden proje

Proje kapsamında Finike'de bulunan 25 öğrenciye Antalya hayvanat bahçesi gezdirilerek ardından Zıp Zıp Parkta çocukların doyasıya eğlenmesi sağlandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Valiliğinin Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı ile mücadele konusunda verdiği direktif doğrultusunda harekete geçerek, “Çocuk ve Gençleri Koruma” sosyal projesi başlattı. Proje kapsamında Finike İlçesi'nde Şehit İsmail Çalkan İlköğretim okulunda öğrenim gören 25 öğrenci ve 2 öğretmen Antalya'da bulunan hayvanat bahçesine getirildi. Çocuklar burada hayvanlar ile yakından ilgilenirken, yetkililer hayvanlar hakkında çocuklara bilgi verdiler. Bir çok hayvan türünü ilk defa görmenin mutluluğunu yaşayan çocuklar, zaman zaman hayvanların yanından ayrılmak istemediler. Çocuklar hayvanat bahçesinin ardından Zıp Zıp Parka götürüldü. Burada doyasıya eğlenmenin tadını çıkaran çocuklar, gezi ve proje için İl Jandarma Komutanlığının ekiplerine teşekkür ettiler.Öte yandan çocukları ‘Jandarmanın ablası' olarak bilinen Astsubay Sevim Koç ve Çocuk ve Kadın Kısım Amiri J.Kd.Bçvş. Mehmet Farfar da yalnız bırakmayarak çocuklar ile birlikte vakit geçirdiler.