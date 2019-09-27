İl Sağlık Müdürü Hülür: "Antalya'da insan ve hayvan kuduz vakası bulunmuyor"

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Antalya'nın coğrafi konumuna bağlı olarak hayvancılık, sokak hayvanları ve yaban hayatında göç yollarında bulunması açısından Kuduz hastalığı yönünden önem arz ettiği belirterek, "İlimizde insan kuduzu ve halen devam eden hayvan kuduzu vakası bulunmamaktadır" dedi.

Kuduz 150 ülkede görülen, insan sağlığını tehdit eden ve klinik belirtiler geliştikten sonra geriye dönüşü mümkün olmayan ve dramatik bir şekilde ölümle sonuçlanan aşı ile önlenebilir viral bir hastalıktır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından kuduz aşısını geliştiren Lois Pasteur'un ölüm tarihi olan "28 Eylül Dünya Kuduz Günü" olarak belirlenmiş ve kuduz hastalığında farkındalığın arttırılması ve konunun önemi vurgulanması amaçlanmıştır. Ülkemizde kuduza yakalanma ihtimali olan hayvan türleri; köpek, kedi, sığır, koyun, keçi, at, eşek gibi evcil hayvanlarla, kurt, tilki, çakal, domuz, ayı, sansar, kokarca, gelincik gibi yabani hayvanlardır. Ayrıca son 20 yıl değerlendirildiğinde kuduz olan hayvanların yüzde 90.17'nin evcil hayvanlar olduğu ve ilk sırayı yüzde 91'i köpeklerin, yüzde 3 kedilerin yüzde 2 si yarasaların yüzde 1 de yaban hayvanların olduğu görülmektedir. İnsan kuduz vakalarının büyük çoğu kuduz enfekte köpeklerin ısırması sonucu oluşmaktadır.

"Hayvan kuduz virüsü taşıyorsa 10 gün içinde ölmesi beklenir"

Konuya ilişkin açıklama yapan Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Antalya'nın coğrafi konumuna bağlı olarak geçim kaynaklarından olan hayvancılık, sokak hayvanları popülasyonu ve yaban hayatında göç yollarında bulunması açısından Kuduz hastalığı yönünden önem arz ettiği belirtti. Hülür, "Hayvanlarda kuduz hastalığı klinik olarak 3 ayrı dönemde seyreder. Sukunet döneminde; hayvanda korkaklık ve sinirlilik en önemli belirtilerdir. Saldırgan döneminde, hayvanda saldırma ve ısırma arzusu artar ve kudurma meydana gelir. Felç döneminde ise hayvanın ölümünden az önce alt çene felci nedeniyle su içemez durumdadır, salya akıtır ve ölüm gerçekleşir. Başka bir deyişle kedi ve köpeklerde eğer hayvan kuduz virüsü taşıyorsa 10 gün içinde ölmesi beklenir. İnsanlarda meydana gelen temaslarda (ısırık, tırmalama, salya teması, organ transplantasyonu) öncelikle yara yeri en az 2 dakika sabunla tazyikli suyun altında yıkanmalıdır. Çünkü virüsün santral sinir sistemine ulaşması durumunda aşı ve immünglobulin ile hastalığın durdurulması mümkün değildir. Bakanlığımız tarafından kuduzun önlenebilir bir hastalık olması sebebiyle toplumun kuduz ve kuduzdan korunmaya dair bilgi ve bilinç düzeyinin arttırılmasına yönelik hizmetler ile temas öncesi ve temas sonrası aşılama hizmetleri koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında verilmektedir" ifadelerinde bulundu.

Hülür, Antalya'da tüm kamu hastanelerinin kuduz aşı istasyonlarında aşı ve immünglobulin uygulaması yapıldığı belirterek, "İlimizde insan kuduzu ve halen devam eden hayvan kuduzu vakası bulunmamaktadır" dedi.