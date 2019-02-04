İl Sağlık Müdürü Hülür: “Erken tarama sayesinde 2 bin 87 kanser vakası tespit ettik”

Antalya'da erken teşhis ve tarama programları sayesinde 2018 yılında 2 bin 87 kanser vakası tespit edildiğini bildiren İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, “ 2 bin 87 kanser ön tanısı alan hastamızı hızlıca ikinci basamak sağlık hizmeti veren sağlık kurumlarına sevk ettik.” dedi.

4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla yazılı açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, kanserin önlenebilir ama hastalık ve maddi manevi yıkımlara neden olan bir hastalık olduğunu söyledi. Erken teşhis edildiği takdirde kanserden ölümlerin yüzde 30-50'sinin önlenebileceğinin unutulmaması gerektiğini ifade eden Hülür, “Her yıl dünyada 8,8 milyon kişi kanserden hayatını kaybetmektedir. Ülkemizde de her yıl 150 bin kanser teşhisi koyulmaktadır. Kanser, dünyada ve ülkemizde kalp damar hastalıklarından sonra ölüm nedenleri arasında 2. sırada yer almaktadır.” dedi.

Erkeklerde en sık akciğer ve prostat kanseri, kadınlarda meme kanseri (her 4 kadından birisinde), çocuk yaşlarda ise lösemi kanser türlerine rastlandığını dile getiren Dr. Hülür şöyle konuştu:

“Ülkemizde son 5 yıllık veriler incelendiğinde kanser teşhisinde önemli bir artış görülmemektedir. Bunda halkın bilinç düzeyinin arttırılması ve Bakanlığımız politikası olan erken teşhis tarama programlarının önemli katkısı olduğu bilinmektedir. Erken Teşhis ve Tarama Programları kapsamında meme kanserinde 40-69 yaş arasında kadınlarda 2 yılda bir defa, Servix kanserinde 30-65 yaş aralığındaki kadınlarda 5 yılda bir defa, kolorektal kanserlerde ise 50-70 yaş arası kadın ve erkeklerde 2 yılda bir defa tarama yapılması gerekmektedir. Bu programlara bireyler nasıl başvurabilirler? Bilindiği gibi birinci basamak sağlık hizmetlerimizde ilk adım aile hekimlerimiz. Aile hekimleri kendilerine kayıtlı her bireyin Kanser Tarama Programının yürütülmesinden sorumludur. Bu nedenle vatandaşlarımıza mutlaka bu konuda aile hekimlerine başvurmalarını öneriyoruz. Aile hekimliği birimlerinde servix ve kolorektal kanser tarama programları yürütülmekte olup meme kanseri taraması için KETEM (Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi)'e başvuru yapmaları gerekmektedir. İlimizde bulunan Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı ve Alanya Sağlıklı Hayat Merkezlerimizdeki KETEM'lere, İlçe Sağlık Müdürlüklerine, Devlet Hastanelerimizdeki birimlerimize tarama programlarından faydalanmak için tüm vatandaşlarımız başvurabilir.”

“2018 yılında 2 bin 87 kanser ön tanısı tespit ettik”

Ülke genelinde olduğu gibi Antalya'da da çok başarılı tarama programları yürütüldüğünü bildiren Hülür, sahadaki ekiplerin halkın kanser farkındalığını arttırmak amacıyla ciddi çalışmalar yaptığını kaydetti. Hülür, “Kanser kayıtçılığı ve tarama programlarını yürüten en iyi illerden biriyiz. Bu programlar sayesinde pek çok kişiyi erken evre yakalama şansını bulduk. Öyle ki erken teşhis ve tarama programı ile 2018 yılında 2 bin 87 kanser ön tanısı alan hastamızı hızlıca ikinci basamak sağlık hizmeti veren sağlık kurumlarına sevk ettik.” dedi.