İlçe Emniyet Müdürü Oymaağaç'ın okuduğu şiir duygusal anlar yaşattı

Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıldönümü, Antalya'nın Kemer ilçesinde programla kutlandı. Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan kutlamalar kapsamında düzenlenen resepsiyonda Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç'ın okuduğu Mustafa Yıldızdoğan'ın “Amirim” şiiri duygusal anlar yaşattı.

Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programa, Şehit Polis Ufuk Şentürk'ün babası Ali Şentürk, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve meclis üyeleri, Kemer Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, Kemer Cumuriyet Savcısı Filiz Sarkaya, Kemer Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel, Ak Parti Kemer İlçe Başkanı İsmail Selami Minta, partililer, resmi kurum temsilcileri, emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Kemer İlçe Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç, Mustafa Yıldızdoğan'ın “Amirim” isimli şiirini okudu. Şiirin okunmasıyla resepsiyonun düzenlendiği Emniyet Müdürlüğü bahçesinde duygusal anlar yaşandı. Kutlama programında daha sonra Kemer Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç tarafından Şehit Polis Ufuk Şentürk'ün babası Ali Şentürk'e Türk Bayrağı olan bir tablo hediye edildi.

Kemer'de polisin uygulama noktasına evde yemek pişirerek götüren ve soğuk akşamlarda el arabasıyla tüm kış odun taşıyan Havva Urtekin'e, geçtiğimiz yıllarda vefat eden eski Trafik Polisi İsmet Öztürk'ün kızı Melek Öztürk'e armağanlar verildi.