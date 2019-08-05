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İlçe mezbahaları Kurban Bayramında hizmette

Antalya Büyükşehir Belediyesi Elmalı, Serik ve Kaş-Demre mezbahaları kurban bayramında da vatandaşların hizmetinde olacak.

Vatandaşlar bayramın birinci ve ikinci günü büyükbaş kurbanlıkları için mezbahaneleri kullanabilecek.


Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğüne bağlı Elmalı, Serik ve Kaş-Demre mezbahaneleri vatandaşların hijyenik ve İslami kurallara uygun bir ortamda kurban kesimlerini sağlamak amacıyla bayramda birinci ve ikinci günü halkın kullanımına açık olacak. Günlük yüzlerce hayvanın son sistem teknoloji ile kesimlerinin gerçekleştirildiği mezbahalarda kurban bayramı hazırlıkları da tamamlandı. Son sistem ekipmanların yer aldığı tesislerde, uzman ekipler vatandaşların kurban kesimlerini kısa sürede gerçekleştirecek. Vatandaş için büyük kolaylık sağlayacak Mezbahanelerde büyükbaş hayvanların kesimi yapılacak.

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