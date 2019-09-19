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İlçelerde haşereye geçit yok

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sinek ve haşereyle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Gazipaşa, Kemer ve Akseki'de son zamanlarda artış gösteren karasinek ve haşereye yönelik ilaçlama çalışmaları yoğunlaştı.


Gazipaşa, Akseki ve Kemer'de sinek ve haşereye geçit vermemek için hummalı bir çalışma yürüten Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Ekipleri, özellikle ihbar hattından gelen şikayetleri tek tek inceleyip müdahale ediyor. Akseki'de son zamanlarda artış gösteren karasinek şikayetine karşı harekete geçen ekipler, rutin ilaçlama çalışmalarının yanı sıra belirli bölgelere ise yapışkan tuzaklar yerleştiriliyor. Ayrıca duvarlar ve ahşap yüzeyler spreyleme yöntemi ile ilaçlanıyor.


Gazipaşa Çevre Sağlığı Birimi, son günlerde artış gösteren pire ve kene şikayetlerine karşı da teyakkuzda. İhbar hattından gelen şikayetlere müdahale etmesi için görevlendirilen hazır ekip, daha çok kırsal mahallerde kene ve pirelere karşı uygulamalar gerçekleştiriyor. Bunun yanında merkez mahallelerde kanalizasyon bacalarından çıkarak hanelere yayılan hamam böceklerine karşı da sıkı bir çalışma yürütülüyor.

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