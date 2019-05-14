İletişim'de Marka Yönetimi ve Siyasal İletişim Söyleşisi

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen “Marka Yönetimi ve Siyasal İletişim” adlı söyleşide konuşan Goda Ajans ekibi Kurumsal İletişim Direktörü Gaye Sarıkaya ve Kreatif Direktör Duygu Akyol, reklam ajanslarının çalışma yöntemleri, öğrencilerin sektöre nasıl giriş yapması gerektiği ve kriz anında alınması gereken önlemler gibi konularda açıklamalarda bulundu. Sarıkaya, “Markayı bir insan, milletvekili, kurum veya kuruluş olarak görebiliriz. Bunların marka sürecinde doğru temsil edilmesi gerekir. Kişinin veya kurumun kendini doğru ifade edebilmesi ve algıyı en iyi şekilde yönetebilmesi için bizler onlara ışık tutan ekip oluyoruz. Onları görünür kılıyoruz, parlatıyoruz. Hedef kitlelerine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Onların hedeflerine ulaşmalarını sağlıyoruz. Aslında görünmeyen oradaki gizli kahraman biz oluyoruz" diye konuştu.

Bir reklam ajansının medya ile iyi ilişkiler kurmasının önemini vurgulayan Sarıkaya, “Reklam ajansı olarak medya ile iyi geçinmek zorundayız. Oradaki çalışanlarla ve temsilcilerle iyi iletişim kurmamız gerekiyor. Haber kanallarımızı da sürekli açık tutmak için gayret sarf etmeliyiz. Siyasiler açısından düşünürsek siyasilerin danışmanları ile iletişim halinde olmamız gerekiyor. Son dakika gelişmeleri anında almamız çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

"Doğru stratejiye sahip olmak çok önemli"

Sektörün zorluklarına dikkat çeken Akyol ise, “İster istemez sürecin gerektirdiği çeşitli krizler olabiliyor. Burada sizin nasıl durduğunuz çok önemli. Krizle karşılaştığınızda soğukkanlı olmak çok önemlidir. Bir süreci ne kadar iyi yönetirseniz sonrakini karşı daha güçlü karşılarsınız" ifadelerinde bulundu.

Sosyal Medya'nın günümüzde insanlarla iletişim kurabilmek için çok önemli olduğunu belirten Akyol, “Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya platformu Youtube'dur. Sonra sırasıyla Facebook, Instagram ve Twitter geliyor. Burada markanın temsil edileceği şekilde doğru platformu kullanmak ve doğru stratejiye sahip olmak çok önemlidir. Her platformda sürekli aktif olmak iyi değildir. Ağırlığı korumak gereklidir. Doğru platformda doğru mesajı yazmak, kısa ve öz olmak çok önemlidir" değerlendirmesinde bulundu.