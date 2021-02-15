Ilıca Mahallesi'ne İtfaiye istasyonu kuruldu

Ilıca Mahallesi'nde ki Döşemealtı Belediyesi Koordinasyon Merkezi'ne, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı istasyonu kuruldu.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Ilıca Mahallesi'nde bulunan Belediye Koordinasyon Merkezi'ne, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı istasyonu kuruldu. Toplamda 11 mahalleye hizmet verecek olan istasyonda, itfaiye çalışanları 7 gün 24 saat mesaide olacak.

“7 gün 24 saat hizmet verecek”

Büyükşehir yasasıyla köy statüsünü yitirerek dönüşen 11 mahalleyi kapsayan bölgeye itfaiye istasyonu yapılması için Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'in yaptığı girişimler sonuç verdi. Ilıca Mahallesi'nde bulunan Döşemealtı Belediyesi Koordinasyon Merkezi'ne, İtfaiye İstasyonu kurulması için Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına tahsis edildi. Ilıca, Kovanlık, Selimiye, Karataş, Karaveliler, Ekşili, Aşağıoba, Kevşirler, Ahırtaş, Killik ve Camili mahallelerine hizmet verecek olan itfaiye istasyonunda, itfaiye çalışanları 7 gün 24 saat mesaide olacak.

“Turgay Genç talep etti”

Yüzölçümü itibariyle 701 kilometrekare ile Antalya'nın en büyük merkez ilçesi konumunda olan Döşemealtı, köyler bölgesi olarak adlandırılan uzak mahallelerde itfaiye istasyonu olmaması nedeniyle sıkıntılar yaşıyordu. İlçe merkezi ya da kent merkezinden çıkan itfaiye ekiplerinin mesafe nedeniyle köylerde çıkan yangınlara daha geç müdahale etmesi üzerine Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile köyler bölgesine itfaiye istasyonu yapılması için talepte bulundu.

“Büyükşehir alanı uygun buldu”

Talebe olumlu yanıt veren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa'yı konuyla ilgili yetkilendirdi. Başkan Genç, yapılan değerlendirme de merkezi konumda olması ve her mahalleye hemen eşit uzaklıkta yer alan Ilıca Mahallesi'ne istasyon yapılabilmesi için burada bulunan koordinasyon merkezinin tahsisine karar verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, ekibiyle birlikte bölgede inceleme yaparak tahsis edilen alanın uygun olduğunu onayladı. Bunun üzerine 11 mahalleye hizmet verecek itfaiye istasyonu için yer tahsis edildi. İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, yer tahsisinin ardından Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'i ziyaret etti. Başkan Genç, “Umarım bölge halkımız itfaiyeye ihtiyaç duyacak bir olay yaşamaz” dedi.

“En kısa sürede 24 saat esasına uygun olarak çalışacak istasyonumuzu kuracağız”

Daire Başkanı Kısa, “Özellikle köyler bölgesine artık çok daha kısa sürede müdahale edilebilecek. Belediye başkanımız Turgay Genç, bölgede yaşanan sıkıntıları sık sık dile getiriyordu. Bizde bu mahallelerimize hizmet için uygun alan arıyorduk. Bugün yaptığımız incelemenin ardından bize gösterilen Ilıca koordinasyon merkezinin uygunluğuna karar verdik. En kısa sürede 24 saat esasına uygun olarak çalışacak istasyonumuzu kuracağız” diye konuştu.