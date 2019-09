İlik bekleyen öğretim görevlisi Köseoğlu için kampanya başlatıldı

Kampanyaya Başkan Sözen de destek verdi.

CHP Manavgat İlçe Örgütü'nün düzenlediği kan ve kök hücre bağışı yardım kampanyasına CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar ve CHP Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karadağ katılırken, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de bu duyarlı kampanyaya destek verdi.

Hep birlikte Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Kızılay Kan Bağış Çadırına giderek lösemi hastası Şebnem Köseoğlu için kan verilerek destek olundu. İlik nakli bekleyen Şebnem Köseoğlu'nun her konuda yanında olduklarını belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen “Şebnem kardeşimiz gibi Türkiye'de tüm beklentisi olan dostlarımıza kayıtsız kalmamamız gerektiği yönünde bir farkındalık duruşudur bu. Diliyorum ki hepsinin bir an önce nakilleri gerçekleşir, sağlıklarına kavuşur ve gündelik yaşantılarına bir an önce dönerler. Bu bağlamda herkesin duyarlı olmasını, yarın bu tarz hastalılara bizim de yakalanabileceğimizi hesaba katarak kayıtsız kalmamamız gerektiğini ifade ediyorum. Şebnem kardeşimiz ve onun gibi sağlığına kavuşmayı bekleyen tüm kardeşlerimize yürekten şifa diliyorum” dedi.