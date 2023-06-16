İlk üniversite harçlıklarını sanattan kazanacaklar

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Gazipaşa Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar öğrencileri tarafından düzenlenen ‘Temel Sanat Eğitiminde Karakalem ve Resmin Önemi' konulu resim sergisi, 18 Haziran Pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Gazipaşa Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar öğrencileri tarafından hazırlanan resim sergisi sanatseverlerin ilgi odağı oldu. Geçtiğimiz günlerde Gazipaşa Belediyesi Kültür Merkezinde açılışı gerçekleştirilen serginin açılış kurdelesini hep birlikte kesen protokol üyeleri, eserleri keyifle izlediler. Öğrenciler ise sergiyi gezenlere yaptıkları bir birinden güzel eserler hakkında bilgiler verdi.

Pazar gününe kadar açık olacak

‘Temel Sanat Eğitiminde Karakalem ve Resmin Önemi' konulu sergide zeka kuramlarına göre anlatımla büyük başarı sergileyen öğrencilerin eserleri satışa sunuldu. Öğrencilerin ilk üniversite harçlıklarını sanattan kazanmalarının sağlanması amacıyla düzenlenen resim sergisi, 18 Haziran Pazar gününe kadar ziyaretçilerini kabul edecek.