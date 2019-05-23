İlkokul öğrencilerine profesörden “Sıfır Atık” dersi

sınıf öğrencilerinin katıldığı "Lider Çocuk Tarım Kampı" bu yıl 'Sıfır Atık' teması ile Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKÇAM) Müdürü ve Ziraat Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Şule Orman'ı ziyaret etti.

Her yıl Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 4. Sınıf öğrencilerine hayatın merkezinde tarım, tarımın merkezinde çocuk ilkesinden yola çıkarak doğa bilinci ve çevre farkındalığı kazandırmak, tarımla buluşmalarını sağlamak, tarladan sofraya gıda üretim teknolojileri ve gıda güvenilirliği hakkında bilgi vermek amacıyla gerçekleştirilen ‘Lider Çocuk Tarım Kampı'nın bu seneki teması “Sıfır Atık” olarak belirlendi. 2019 yılının teması olarak belirlenen “Sıfır Atık” teması kapsamında Muratpaşa Yunus Emre İlkokulu öğrencilerinin ziyaret ettiği Prof. Dr. Şule Orman tarafından öğrencilere israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması, etkin toplama sistemlerinin önemi, atıkların geri dönüştürülmesi, atık önleme yaklaşımını benimsenmesi konularında farkındalık eğitimleri verilerek mevcut uygulamalar gösterildi.

Öğrencilerin ilgiyle dinlediği Prof. Dr. Şule Orman, birbirinden meraklı öğrencilerin ilginç sorularına onların anlayabileceği düzeyde cevaplar vererek çocukların gönüllerini kazandı. Prof. Dr. Şule Orman küçük öğrencileri Ziraat Fakültesi uygulama alanlarını da gezdirerek öğrencilere ziraat alanındaki geri dönüşüm ve atık değerlendirme sistemlerini yerinde gösterdi. Gezi sırasında Prof. Dr. Şule Orman'ı soru yağmuruna tutan öğrenciler aldıkları cevaplarla yeni bilgiler öğrenmenin kendilerine verdiği güveni ve zevki yaşadılar.