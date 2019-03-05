İMAD-DER'den ' Çocuklar Üşümesin' projesi

İnfertilite ile Mücadele Araştırma ve Dayanışma Derneği(İMAD-DER) ‘Çocuklar Üşümesin Hep Gülümsesin' projesi kapsamında ihtiyaç sahibi çocuklara giyim ve kırtasiye yardımında bulundu.

İMAD-DER Başkanı Doğan Ceylan, derneğin yalnızca çocuk sahibi olamayan ailelerden oluştuğunu hatırlattı. İnfertil ailelerin sayılarının her geçen gün arttığını dile getiren Ceylan, “ Çocuk sahibi olmak adına sessizce verdiğimiz mücadele bütün dünya da olduğu gibi ülkemizde de yöneticilerin dikkatinden kaçtığı gerçeği ortada. Dernek üyeleri olarak 'Zamanı durduramıyorsak çözümü hızlandırmalıyız' sloganı ile infertiliteye çözüm arayışı kapsamında ulusal ve uluslararası konferans ve sempozyumlar düzenliyoruz. Bu problemin çözümüne katkı sunarken, sosyal sorumluluk projelerini de aksatmadan yürütüyoruz.” dedi.

Derneğin bu yılki ilk faaliyetinin, ‘Çocuklar Üşümesin Hep Gülümsesin' projesi olduğunu belirten Doğan Ceylan, “Bu projeyle çocuk sahibi olamayan İMAD-DER üyesi ailelerin, ‘Madem kendi çocuğumuz olmuyor ve giyim kırtasiye malzemesi almıyoruz, ihtiyaç sahibi çocuklar var' diyerek kendi aralarında başlattığı kampanya ile toplanan bağışları ülkemizin çeşitli bölgelerinde çocuklara giyim ve kırtasiye yardımı olarak ulaştırdık. Sivas, Şanlıurfa, Ağrı, Batman'dan gelen talepler üzerine çocuklara bot, mont ve kırtasiye yardımı yapıldı.”ifadelerine yer verdi.