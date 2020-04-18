İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İmam, cemaatin tıraş isteğini yerine getirdi

Antalya’da bir imam, sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü cami cemaatinden bir vatandaşın tıraş isteğini yerine getirdi.

Antalya'da bir imam, sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü cami cemaatinden bir vatandaşın tıraş isteğini yerine getirdi. İmam, yaşlı adamın evine giderek eline aldığı makineyle saç ve sakal tıraşını yaptı.


Muratpaşa ilçesi Türbeli Camii İmam Hatibi Mahmut Sami Gündüz, yaşı gereği sokağa çıkma yasağı bulunan cami cemaatinden Ali Çimen isimli vatandaşın saç ve sakal tıraşı isteğini yerine getirdi. Maskesini takıp Çimen'in evine giden İmam Gündüz, “Malum yaşı gereği hem de berberlerinin kapalı olması sebebiyle ‘hocam bu konuda yardımcı olabilir misiniz' dedi. Biz de kendisine yardımcı olacağız” diyerek sandalyeye oturttuğu yaşlı adamı tıraş etmeye başladı. Tıraşa başlandığı sırada yaşlı adam besmele çekti.


Yaklaşık 5 dakikalık saç ve sakal tıraşı sonrası mutlu olduğu gözlenen yaşlı vatandaş, cami imamına teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.