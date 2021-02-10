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İmar Yönetmeliği Taslağı ortak akılla son şeklini alıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 19 ilçe belediyesi ve meslek odalarının katkılarıyla hazırlanarak imza altına alınan “Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Taslağı” ile ilgili çalışmalar sürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nce oybirliğiyle kabul edilerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderilen taslak, bakanlıkça incelendi. Bakanlıkça istenen düzenlemeler yine ilgili meslek odaları ve ilçe belediyelerin katılımıyla yapılıyor.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in planlı, kurallı ve kimlikli bir kent hedefi doğrultusunda hazırlanan “Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Taslağı”na son şekli veriliyor. Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı organizasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında 19 ilçe belediyesinin temsilcileri ve Meslek Odalarının katılımıyla taslağa son halini vermek üzere toplantı yapıldı.



Meclisin onayına sunulacak


Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen toplantıda “Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Taslağı”na Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı inceleme sonrası yapılması istenen düzenlemeler ile ilgili fikir alış verişinde bulunuldu. Gerekli düzenlemelerin yapılmasının ardından Büyükşehir Meclisi'ne sunulacak olan İmar Yönetmeliği onay için yeniden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderilecek.



Kentin anayasası


19 ilçe belediyesinin imarla ilgili işlerden sorumlu yetkilileri ile Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve ATSO temsilcilerinin katılımıyla hazırlanan imar yönetmeliği kentin anayasası niteliğini taşıyacak.


Antalya coğrafyası, iklim koşulları, kent kimliği ve imar planları gözetilerek hazırlanan yeni imar yönetmeliği ile imarla ilgili yaşanan sorunların önüne geçilmesi hedefleniyor. Kendi dinamikleri olan ve özel imar uygulamalarına imkan sağlayacak imar yönetmeliği ortak akılla şekillendirilmesi açısından da büyük önem taşıyor.

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