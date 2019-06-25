İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İmecikliler Derneği, Muhtarlık ve Şenlik Ağası, Vali Karaoğlu'nu ziyaret etti

İmecikliler Sosyal Dayanışma Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hüseyin Zeybek, Şenlik ağası Ramazan Sarıca, geçmiş dönem şenlik ağaları Hamdi Sarıca, İbrahim Velican ve İmecik Mahalle Muhtarı Ali Küçüksolak ile azalar Antalya Valisi Münir Karaoğlu’nu ziyaret etti.

İmecikliler Sosyal Dayanışma Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hüseyin Zeybek, Şenlik ağası Ramazan Sarıca, geçmiş dönem şenlik ağaları Hamdi Sarıca, İbrahim Velican ve İmecik Mahalle Muhtarı Ali Küçüksolak ile azalar Antalya Valisi Münir Karaoğlu'nu ziyaret etti.


Bu hafta sonu gerçekleşecek olan Geleneksel Beydağları İmecik Yayla şenliği öncesinde İmecikliler Sosyal Dayanışma Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hüseyin Zeybek, Şenlik ağası Koçyiğit Ramazan Sarıca, geçmiş dönem şenlik ağaları Hamdi Sarıca, İbrahim Velican ve İmecik Mahalle Muhtarı Ali Küçüksolak ile azalar Antalya Valisi Münir Karaoğlu'nu ziyaret etti. Başkan Zeybek 28-29-30 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan Geleneksel Beydağları İmecik Yayla şenliği davetiyesi ve hediye tablo takdim etti. Şenlik ağası Ramazan Sarıca tarafından bir adet teşbih hediye edilerek, yayla şenliğine Vali Karaloğlu'nu davet edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.