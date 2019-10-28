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İngiliz Büyükelçiden Vali'ye Thomas Cook teşekkürü

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Thomas Cook iflası bu yıl iyi giden turizm sezonunda bir yol kazası gibiydi" dedi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Thomas Cook iflası bu yıl iyi giden turizm sezonunda bir yol kazası gibiydi" dedi.


İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott Antalya temasları kapsamında Vali Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti. Genel değerlendirmelerde bulunan ikili Thomas Cook iflasını ele aldı. İflası bu yıl iyi giden turizm sezonunda bir yol kazası olarak değerlendiren Vali Karaloğlu, bu gibi konularda büyükelçilik ve konsolosluklarla yakın çalışarak sorunların daha kolay çözüldüğünü belirtti. Sadece İngiltere değil zaman zaman başka ülkelerle de bu tür sorunların yaşandığını dile getiren Karaloğlu, "Bu tip olaylarda en masum olan müşteridir. İflasla hiçbir ilgisi yok, parasını ödemiş tatile gelmiş, onun hiç sorun yaşamadan tekrar ülkesine dönmesini sağlamak bizim görevimiz aslında. Alacak verecek daha sonra iflas masasında hallolacak zaten. Hiç kabahati ve günahı olmayan müşteriyi etkilemeden ülkesine, evine göndermek önemliydi onu da başardık" şeklinde konuştu.


Karaloğlu, işbirliği noktasında büyükelçilik ve konsolosluk çalışanlarına teşekkür etti.



"14 bin İngiliz evine döndü"


Büyükelçi Chilcott da işbirliği ve destekleri için Karaloğlu'na teşekkür ederek, dünya çapında 150 bin, Türkiye'de 40 bin İngiliz olduğunu hatırlatarak, "Antalya'da yaklaşık 14 bin İngiliz vardı. Tüm müşteriler sorunsuz bir şekilde evine döndü. Yardımlarınız için teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.


İkilinin görüşmesi daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

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