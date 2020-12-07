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İngiliz kadın hap içerek intihar etti

Antalya’nın Alanya ilçesinde psikolojik sorunları nedeniyle bunalımda olduğu öne sürülen 69 yaşındaki İngiliz vatandaşı kadın, çok sayıda hap içerek intihar etti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde psikolojik sorunları nedeniyle bunalımda olduğu öne sürülen 69 yaşındaki İngiliz vatandaşı kadın, çok sayıda hap içerek intihar etti.


Evde yalnız yaşayan İngiliz vatandaşı Joyce Eileen Vigurs (69), iddiaya göre, psikolojik sorunları nedeniyle bunalıma girerek 30 adet parasetamol ve 10 adet hap içti. Komşularının durumu fark etmesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Vigurs'u ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan İngiliz kadın doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Akciğer kanseri olduğu öğrenilen Vigurs'un cansız bedeni savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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