İngiliz kadın turist otel odasında ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan İngiliz uyruklu kadın turist kaldığı otel odasında ölü bulundu.

İngiltere'den geçtiğimiz hafta tatil için Alanya'ya gelen Tracy Jane Smith (47), Türkler Mahallesi'ndeki bir otele yerleşti. Dün akşam saatlerinde temizlik için odaya giren görevli, Smith'i yerde hareketsiz yattığını gördü. Temizlik görevlisinin durumu haber verdiği otel yönetimi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekip yaptıkları kontrollerde İngiliz turistin hayatını kaybettiğini belirledi. Smith'in cansız bedeni savcılık ve jandarma incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.