İngiltere Büyükelçisi'nden Büyükşehir'e ziyaret

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Ziyaret Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Abdurrahman Yılmaz'ın ev sahipliğinde gerçekleşti. Yılmaz, Büyükelçi Sir Dominick Chilcott'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, geçen yılın ilk iki ayına oranla Antalya'ya gelen İngiliz turist sayında yüzde 61 artış olduğunu belirtti. Bu artışın çok sevindirici olduğunu ifade eden Abdurrahman Yılmaz, Antalya Londra arasında direkt uçuşların başlamasıyla bu sayının daha da artmasını umduğunu dile getirdi.

Büyükelçi Sir Dominick Chilcott, İngiliz turistlerin Antalya'ya ilgisinin her geçen gün arttığını belirterek, bunun en önemli sebebini Antalya'nın güvenli bir tatil beldesi, popüler bir destinasyon olmaya başlaması olarak açıkladı. Chilcott, Antalya'nın turistler için son derece cazip imkanlar sunduğunu belirtti. Büyükelçi Chilcott, Türkiye ve İngiltere arasındaki ekonomi, turizm ve kültür ilişkilerinin daha da artması için elinden gelen çabayı göstereceğini kaydetti. Büyükelçi Sir Dominick Chilcott, yaklaşan yerel seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e başarı dileklerini iletti.