İnovasyon merkezi Hollandalı öğrencileri ağırladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi, Hollanda'dan gelen öğrencileri ağırladı.

Muhittin Mustafa Böcek Anadolu Lisesi Erasmus programı çerçevesinde" Hollanda Stedelijke Scholen Gemeenschap Nijmegen Lisesi'nden gelen 22 öğrenci ile beraber Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Merkez içerisinde atıktan sanata dönüştürülen heykelleri inceleyen gençler bahçede yer alan, üniversite öğrencileri ve heykel sanatçılarının yaptığı heykelleri de inceledi.

“Öğrenciler için büyük bir fırsat”

Muhittin Mustafa Böcek Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Bilge Esen, “Program çerçevesinde kendi kültürümüzü ve ulusal değerlerimizi tanıtmak amacımız oldu. Şehir turundan başlayarak yerelde paylaşabileceğimiz kültürel değerlerimizden bahsettik. Bu noktada Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'ni ziyaret ettik. Burada yapılan çalışmaları onlara gösterme fırsatımız da oldu. Hem kendi öğrencilerimiz için hem de yabancı öğrencilerimiz için çok büyük bir değer kazandırmış olduk ”diye konuştu.

Muhittin Mustafa Böcek Lisesi öğrencisi İrem Topbaş her heykelde bir mesaj olduğunu söyleyerek “Atıklardan sanata dönüştürülen bu heykellerde çok büyük bir sosyal mesaj var. Doğamızı kirleten ve hayvanların canlarını tehlikeye atabilecek objelerle yapılan hayvan heykelleri ile büyük bir mesaj verilmiş. Buraya ilk defa geldim çok hoşuma gitti. Sanata değer verilmesi gerektiğini tekrardan hatırlatan bir merkez” dedi.