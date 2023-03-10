İnovasyon Merkezinde 8 Mart'a özel eğitim

Bu çerçevede 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel “Doğal Malzemelerden Dekoratif Obje Yapımı” eğitimi verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'nde Doğal Malzemelerden Dekoratif Obje Yapımı” atölye eğitimi verildi. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel el becerilerini geliştirmeyi hedefleyen kadınlar eğitime katıldı. Eğitim bünyesinde, dekoratif ev tekstili, model çıkarma gibi teknik bilgiler verildi.

Kadınlar, temel teknikler, temel tasarım, geleneksel tasarım sanatları ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin yanı sıra dekoratif ürünü geliştirme alanında yetkinlik kazanmak amacıyla ortaya ürün çıkardılar.