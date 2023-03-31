İnovasyon Merkezinde drama atölyesi gerçekleşti

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezinde Mart ayı programı çerçevesinde "Jeux Dramatiques" atölyesi gerçekleşti.

Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezinde, pedagojik açıdan bireyin kişilik gelişimini hedefleyen Jeux Dramatiques (Dışavurumcu oyun) atölyesi gerçekleşti. Hem rol oynamanın hem de rolü, dili ve metni görmeksizin oynanan tiyatro oyununun bir biçimi olan atölye eğitimine katılan vatandaşlar, kendilerine has bir rol üstlenerek deneyimlemek istediği durum ve duyguyu oyuna çevirdiler.

Bireyler farklı karakterlere büründü

Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezinde gerçekleştirilen atölye çalışmasında Eğitmen Nadire Can, "Öğrenciler tülleri, kumaşları ve aksesuarları kullanarak farklı karakterlere büründü. Hikâyenin içinden kendilerine bir rol seçip onu deneyimlediler. Katılımcıların kendi hayal güçlerinden yola çıkarak buradaki malzemeleri kullanarak bir rolü deneyimlediler. Aslında ormanın içinde olmadan bu atölyede kendi ormanlarını oluşturdular" dedi.