İnovatsolu gençlere bir ödül daha

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) girişimcilik merkezi İnovatso'da Geliştirilen “Otonom Güvenlik Robotu Projesi” Teknofest'te büyük ilgi gördü.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası bünyesindeki girişimcilik merkezi İnovatso'da çalışmalarını sürdüren Rootek Arge Bilişim'in genç girişimcileri, geçtiğimiz hafta Samsun'da yapılan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest''te, geliştirdikleri “Otonom Güvenlik Robotu Projesi” ile ödüle layık görüldü.

Rootek Arge Bilişim Genel Müdürü Nuh Aşık, Arge Müdürü M. Asım Reyhan, Satış ve Pazarlama Müdürü Nejdet Teke, Teknik Müdür Yasin Meriç, 100 bin liralık para ödülü çekini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törende, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın elinden aldı.

Rootek Arge Bilişim Genel Müdürü Nuh Aşık, "Teknofest Girişim Programı 1.Dönem mezunları olduğumuz için gururluyuz. Ödülümüzü Cumhurbaşkanımızın ve böylesine değerli bilim insanlarının elinden almak gerçekten ayrı bir motivasyon kaynağıydı. Bizleri bu ödüle layık gördükleri ve girişimimize inandıkları için T3 Vakfı'na teşekkürlerimizi borç biliriz" ifadesini kullandı.

ATSO Başkanı Davut Çetin, İnovatso'da çalışan genç girişimcilerin ulusal ve uluslararası alanda başarı göstermesinden büyüm memnuniyet duyduklarını söyledi. Davut Çetin, "İnovatso'nun olanaklarından sonuna kadar en verimli şekilde yararlanan Rootek Arge Bilişim ekibini, Teknofest''te sağladıkları başarıdan dolayı kutluyorum. Tüm gençlerimize örnek oluyorlar. Bir fikri olan girişimcilerimizi İnovatso'ya bekliyoruz" dedi.