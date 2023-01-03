İnşaat sektörü durma noktasına gelen Çin'in mermer ithalatı eksiğini, Hindistan ve ABD dolduracak

Batı Akdeniz'den 2022 yılında 2 milyar 562 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. 2021 yılına oranla yüzde 1 artışla yılı kapattıklarını belirten Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, “Yıl başlamadan önce 3 milyar dolarlık bir hedef belirlemişken, savaş ortamı ve dünyada yaşanan olumsuzluklar neticesinde yine de bir başarı gösterip geçen yılın üzerinde bir ihracat gerçekleştirdik” dedi.

BAİB, 2022 yılı ihracat rakamları ve bölge ihracatındaki gelişmeleri paylaşmak için bir otelde basın toplantısı düzenlendi. BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu ile yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı toplantıda, ihracattaki son rakamlar masaya yatırıldı.

2022'de 2 milyar 562 milyon dolarlık ihracat

Pandemi ile Rusya-Ukrayna savaşının bölge ihracatına olumsuz etki oluşturduğunu belirten Çavuşoğlu, “Buna rağmen rekorla bir yılı kapattık. 2 milyar 562 milyon dolarlık bir ihracatımız oldu. Bu bizler için yeterli değil. Çünkü bir önceki yıla yüzde 1'lik bir artışımız söz konusu. Bizlerin hedefi yıl başlamadan önce 3 milyar dolarlık bir hedef belirlemişken, savaş ortamı ve dünyada yaşanan olumsuzluklar neticesinde yine de bir başarı gösterip geçen yılın üzerinde bir ihracat gerçekleştirdik” dedi.

İlk sırada yaş sebze ve meyve

Çavuşoğlu, yapılan ihracatta ilk sırada yaş sebze ve meyvenin yer aldığını, onu sırasıyla maden sektörü, ağaç ve orman ürünleri, kimyevi maddeler ve demir, demir dışı ürünlerin takip ettiğini, ürün bazında ise ilk sırada ağaç ürünlerinin, ardından ferrokrom ve domatesin geldiğini bildirdi.

Blok mermerde Hindistan ve ABD'ye yönelinecek

2022 yılında ihracat yapılan ülke sıralamasının değiştiğini aktaran Çavuşoğlu, Rusya'nın ilk sırada olduğunu ve onu sırasıyla Almanya, Çin, Hollanda ve ABD'nin takip ettiğini söyledi. Uzun yıllar boyunca Çin'in ilk sırada olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, “Blok mermer konusunda Çin, ciddi bir ithalat gerçekleştiriyordu. Fakat son 1 yıldır Çin'in kendi içerisinde inşaatların durma noktasına gelmesinden dolayı ithalatı durma noktasında. Maden sektörü olarak Çin dolayısıyla kayıplar yaşadık. Bu kayıpları giderebilmek için farklı ülkelere yöneleceğiz. Bu anlamda Hindistan ön plana çıkmakta. Uzak doğu ülkelerinde çalışmalarımız devam ediyor. Güney Afrika'dan olumlu neticeler alıyoruz ve Güney Amerika seyahatimiz gerçekleşecek. Mermer konusunda ABD çok ön planda olduğu için, ABD'yi eyaletlere bölüp çalışmalar hedefliyoruz. Ancak birkaç ülkeyle Çin'deki eksiği kapatmayı planlıyoruz. Çin'de de işler yoluna girerse de bir anda artışlar yaşamaya başlayabiliriz” ifadelerine yer verdi.

Çavuşoğlu, kilogram değerinde yüzde 20'lik bir artışta olduklarını ancak toplam ihraç edilen kilogramda yüzde 16'lık düşüş yaşadıklarını belirtti.

"Uzak ülkeleri hedefliyoruz"

2023 yılının zor olacağı yönünde tahminlerinin bulunduğunu ifade eden Çavuşoğlu, dünyada gelişmiş ülkelerde resesyonun kendisini gösterdiğini, böyle bir durumda da ilk etkilenecek olanın ihracat olduğuna dikkati çekti. Çavuşoğlu, birlik olarak resesyona karşı bir takım önlemler ve çalışmalar içerisinde olduklarının bilgisini vererek, “Uzak ülkeleri hedefliyoruz. Vietnam'dan Tayland'a, Malezya'dan Japonya'ya ya da Avusturalya'dan Güney Afrika ve Güney Amerika'ya kadar bir çok ülkede ticari heyetler düzenlemeyi hedefliyoruz. Aradaki farkları en azından toplam anlamda kayıplar yaşamamak için mücadele vereceğiz” diye konuştu.

"Bulgaristan ile ilgili sorun yaşıyoruz"

Bulgaristan'da son 1 yıldır sıkıntılar yaşadıklarını da sözlerine ekleyen Çavuşoğlu, “Kapıdaki laboratuvarı kapatıp Sofya'ya taşıdılar. Oradaki labarotuvar da yetersizdi. Özellikle numunelerin Sofya'ya gidip dönmesi günler alıyordu. Bununla ilgili Nisan, Ağustos ve en büyüğünü Kasım, Aralık aylarında sorunlar yaşadık. 20-25 gün sürdü ve ciddi kayıplara yol açtı. İki ülke arasında görüşme devam ediyor. Son 20 ayda 5 seçim oldu. Şuanda hükümet yok ve mart ayında seçim olacağı söyleniyor. Ancak güçlü bir hükümet gelirse daha iyi çözüm olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, 2023 ihracat hedeflerinin mevcut ihracatın altına düşmeyip üzerinde bir rakam olduğunu ifade etti.