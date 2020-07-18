İnşaatın klima borularını çaldılar, kaçamadılar

Antalya'da inşaattan 4 bin lira değerinde klima borusu çalan 2 zanlı, asayiş ekiplerince yakalandı.

Manavgat ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan bir inşaattan 30 metre bakır klima borusu çalındığı ihbarı üzerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Bölgede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Asayiş Büro Amirliği ekiplerince olayı gerçekleştiren şüpheli şahısların V.G. ve A.Ö. olduğunu çaldıkları bakır boruları kiraladıkları araca yükleyerek olay yerinden ayrıldıklarını belirledi. Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheliler Manavgat Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.