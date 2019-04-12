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İnşaattan düşen işçi yaşam mücadelesini kaybetti

Antalya’nın Alanya ilçesindeki bir inşaatta çalışma yaparken dengesini kaybedip düşerek ağır yaralanan inşaat işçisi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir inşaatta çalışma yaparken dengesini kaybedip düşerek ağır yaralanan inşaat işçisi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.


Olay dün akşam saatlerinde Alanya'nın Kargıcak Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. Yapımı devam inşaatta çalışırken bir anda dengesini kaybeden 28 yaşındaki Mehmet Kılınç, sert zemine düşerek yaralandı. Ağır yaralanan Kılınç, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Kılınç, bu sabah doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kılınç'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından ailesine teslim edildi.

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