İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İnşaattan düşen işçi yaşam mücadelesini kaybetti

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde çalıştığı inşattan düşen işçi, 6 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çalıştığı inşattan düşen işçi, 6 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.


Gazipaşa'nın Pazarcı Mahallesi'nde 6 gün önce çalıştığı inşaatın birinci katından zemine düşen Tahir Çağlayan isimli işçi ağır yaralanmıştı. Çevredeki işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesini yaptı. Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan Çağlayan, daha sonra Alanya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada 6 gündür yaşam mücadelesi veren Tahir Çağlayan, bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Çağlayan'ın cenazesi Gazipaşa'da defnedilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.