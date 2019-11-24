İnsan Hakları Kentleri için çalıştay

Türk Dünyası Belediyeler Birliği ile Raoul Wallenberg Enstitüsü ortaklığında Research Worldwide İstanbul tarafından yürütülen İnsan Hakları Kentleri Projesi, kapsamında Türkiye'deki belediyelerde ‘yaşlı', ‘engelli', ‘kadın', ‘çocuk' ve ‘mülteci' gruplarına yönelik hizmetlerin geliştirilmesini içeren çalıştay Muratpaşa Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirildi. Çalıştay süresince sunumlar, atölye çalışmaları ve bilgi paylaşımları gerçekleştirildi.

Çalıştay; çalışmaları paylaşmak, yaşlı hizmetleri ve yaklaşımlarına ilişkin farklı belediyelerin uygulamalarını dinlemek, bilgi ve deneyim paylaşımı sağlamak amacıyla yapıldı. Çalıştay; Akdeniz Üniversitesi Gerentoloji Bölümünden, Raoul Wallenberg Enstitüsü akademik kadrosu yaşlılık uzmanı Doç. Dr. Özgür Arun koordinasyonunda yapıldı. Çalıştaya; Muratpaşa Belediyesi'nin dışında; Ankara'dan Çankaya, Altındağ, İstanbul'dan Maltepe, Zeytinburnu, Gaziantep'ten Şahinbey ve Mersin Büyükşehir Belediyeleri katıldı. Muratpaşa Belediyesi Meclis Üyesi Nuran Uğur ve Muratpaşa Belediyesi Sosyal İşleri Müdürü Emin Sözen de, çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verdi.

Çalıştayın ‘yaşlılık' başlığındaki bölümünde; Muratpaşa Belediyesi'nin yaşlı hizmetleri ve projeleri sunuldu. Muratpaşa Belediyesi sunumunu Gerentolog Emine Kaya ve Sosyolog Raziye Özer sundu. Yaşlı hizmetleri ve projeleriyle marka haline gelen Muratpaşa belediyesi büyük takdir topladı.